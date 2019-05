Maltempo, alluvione in Emilia-Romagna: aperta inchiesta sull’esondazione del fiume Montone

La Procura della Repubblica di Forlì-Cesena ha aperto un fascicolo sull‘esondazione del fiume Montone che ha allagato centinaia di case, colpendo oltre 160 ettari del territorio di Villafranca e San Martino in Villafranca.

Al momento l’ipotesi di reato, contro ignoti, è per “inondazione colposa“.

Si sta provvedendo a raccogliere tutta la documentazione, tramite forse dell’ordine, vigili del fuoco, protezione civile e tecnici, allo scopo di ricostruire quanto accaduto tra lunedì 13 e martedì 14. Verrà anche chiarito quale eventuale ruolo abbiano avuti i lavori effettuati in corrispondenza di un sottopasso dell’A14 nel punto dove si sono aperte le brecce negli argini.