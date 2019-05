Maltempo, situazione critica a Ravenna nella notte: “piene in transito, uscite di casa solo se indispensabile”

Nel territorio Ravennate sono in transito le onde di piena del fiume Savio a Castiglione, del Ronco a Coccolia, del Montone a San Marco e del Lamone a Mezzano. “La situazione permane quindi di estrema delicatezza, ma al momento non si segnalano criticita’ tali da determinare la necessita’ di chiudere strade, modificare la viabilita’ o evacuare altre persone oltre a quelle gia’ evacuate nella zona rossa della chiusa San Bartolo”, riferisce il Comune di Ravenna in serata, dopo un sopralluogo sui fiumi del sindaco Michele De Pascale insieme al dirigente di protezione civile Gianni Gregorio, dove continuano i presidi. Resta la massima allerta, anche in relazione all’andamento della marea, ribadendo la raccomandazione “di stare lontani da fiumi e argini e di uscire di casa solo se strettamente indispensabile”.