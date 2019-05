Maltempo: neve sul valico del Gran San Bernardo, fino a 7 metri di accumulo

Prosegue lungo la SS27 “del Gran San Bernardo” l’attività degli operatori specializzati e dei tecnici Anas per liberare dalla neve la sede stradale in vista della riapertura del valico, prevista per i primi giorni di giugno.

La statale 27 è stata chiusa al traffico a metà ottobre a partire dal km 26,200, a monte del comune di Saint Rhemy, fino al confine di Stato con la Svizzera, a circa 2.450 metri, in vista della stagione invernale.

Il personale Anas ha aperto un varco tra la neve raggiungendo un tratto a circa 4 km dal confine di Stato.

A causa delle intense precipitazioni registrate durante la stagione, l’accumulo ha raggiunto in alcuni punti i 7 metri di altezza. I tecnici Anas stimano che proseguendo in avvicinamento al confine con la Svizzera, gli accumuli dentro i quali aprire il varco e effettuare la pulizia potranno superare i 10 metri di altezza.