Maltempo Ancona: si attende miglioramento per riparare cavo Tim

A seguito di lavori stradali da parte di terzi sulla SS 76, lungo il fiume Esino, a Serra san Quirico, e’ stato abbattuto un pilone che sorreggeva un importante cavo in fibra ottica. Lo rende noto Tim, sottolineando di non avere alcuna responsabilita’ per i conseguenti disservizi, sul fisso e sul mobile, che stanno coinvolgendo un’ampia area dell’entroterra della provincia di Ancona: oltre a Serra San Quirico sono presenti criticita’ nelle frazioni di Camponocecchio e di Genga.

Data la gravita’ del danno, con il fiume molto ingrossato per le continue precipitazioni, l’intervento di riparazione si presenta assai complesso e oneroso. I tecnici dell’Azienda sono pronti ad intervenire non appena le condizioni meteo consentiranno di poter operare in sicurezza: si prevede di poter ripristinare progressivamente le numerazioni coinvolte non prima della serata di mercoledi’ 15 maggio. Tim, in qualita’ di parte lesa, ha avviato le opportune azioni per il risarcimento di tutti i danni subiti.