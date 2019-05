Maltempo Basilicata: ingenti danni all’agricoltura nel Materano

“Le intense piogge di questi ultimi giorni hanno messo per l’ennesima volta in ginocchio la Basilicata e mostrato purtroppo la fragilità del nostro territorio”: lo afferma il vice presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Vincenzo Baldassarre (IDeA per un’altra Basilicata). “Soprattutto nell’area del materano, in particolar modo nella zona del metapontino, ma anche nel Vulture Alto Bradano – aggiunge – si riscontrano numerosissimi danni all’agricoltura, con devastazione diffusa alle colture che erano pronte per essere introdotte sul mercato e danni alla viabilità rurale. Il settore agricolo-zootecnico e agroalimentare, costituiscono il principale volano economico di queste aree e dell’intera Basilicata, e rappresentano la fonte di reddito di centinaia di aziende ed imprese agricole, che determinano migliaia di posti di lavoro”.

“Per tale motivo – dice Baldassarre – confidiamo nella sensibilità e nell’operato del nuovo assessore all’agricoltura, Francesco Fanelli e dell’intera Giunta regionale, affinché metta in essere tutte le misure necessarie per far fronte a questa vera e propria emergenza. Sono certo che il presidente Bardi sarà vicino alle zone colpite da questa ondata di maltempo, tanto a titolo personale, quanto, soprattutto, a titolo istituzionale”.

“Dal canto nostro – conclude – siamo pronti a sostenere le decisioni e l’operato del presidente Bardi, dell’assessore Fanelli e dell’assessore alle infrastrutture, Donatella Merra, che dovrà attivarsi per l’immediato ripristino della viabilità rurale, lì dove necessario. I lucani avranno sempre da questo nuovo governo regionale tutta l’attenzione necessaria, affinché la nostra regione possa essere un luogo di progresso e benessere, anche quando la natura, come in questo caso, risulta essere avversa”.