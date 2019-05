Maltempo Bologna: allagamenti e auto bloccate, evacuazioni a Pianoro

I carabinieri del comando provinciale di Bologna stanno prestando assistenza e soccorso alla popolazione, colpita dall’ondata di maltempo che, nelle ultime ore, si è abbattuta sul territorio, dove è in vigore l’allerta meteo della Protezione Civile.

I carabinieri sono intervenuti a San Lazzaro di Savena, in via Maestri del Lavoro e via Castiglia, per prestare soccorso agli automobilisti in transito su un tratto stradale allagato in prossimità di un sottopasso; ad Ozzano Emilia, località Noce, via Idice, hanno aiutato automobilisti in transito su un tratto stradale coperto da uno strato di fango; a Pianoro, su via Nazionale, sono stati assistiti cittadini coinvolti dal crollo di un’area cortiliva interna a un palazzo condominiale, i cui detriti hanno ostruito una pista ciclabile. Otto famiglie (11 persone in tutto), sono state evacuate dagli operanti e il palazzo è stato dichiarato inagibile.

In Valsamoggia, località Monteveglio, via Stiore, i carabinieri sono intervenuti per prestare soccorso alla popolazione coinvolta dal crollo di una pista ciclabile, a causa dell’esondazione di un corso d’acqua; a Casalecchio di Reno, via Bazzanese, è stato prestato soccorso ad automobilisti in transito su un tratto stradale allagato, in prossimità di un sottopasso autostradale; a Castel San Pietro Terme, in via Oriani, intervento in aiuto della popolazione coinvolta dall’esondazione temporanea del fiume Sillaro che aveva invaso un’area di terreno vicina a delle abitazioni che sono state evacuate. A Vergato, località Carbona, i militari sono intervenuti per prestare soccorso agli automobilisti in transito sulla Strada Statale 64-Porrettana, coperta da uno strato di fango.