Maltempo Bologna: “Norma non al passo con i tempi”

L’attuale normativa “per accedere, in caso di calamita’, ai contributi e agli sgravi fiscali previsti dal Fondo di Solidarieta’ Nazionale non e’ piu’ al passo coi tempi”. E’ quanto segnala, in una nota, il presidente di Confagricoltura Bologna, Guglielmo Garagnani, alla luce dei “recenti cambiamenti climatici che sono sotto gli occhi di tutti e stanno avendo pesanti ripercussioni sulle produzioni agricole”.

Una normativa, sottolinea, in base alla quale “oltre ad una lunga e tortuosa serie di passaggi burocratici, viene richiesta una conditio sine qua non, ossia che la perdita dichiarata dall’azienda sia almeno pari al 30% della produzione lorda vendibile” mentre i “margini di guadagno di un’azienda agricola si sono nettamente ridotti e raggiungono al massimo, quando va bene, il 10% della produzione lorda vendibile, cioe’ del fatturato”. Quindi, conclude Garagnani, “occorre rivedere quanto prima le modalita’ di intervento pubblico a sostegno del settore agricolo in caso di calamita’, settore gia’ fin troppo flagellato anche da problemi di altra natura”.