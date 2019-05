Maltempo Bologna, allagamenti a Valsamoggia: situazione critica a Crespellano

Maltempo – Le abbondanti piogge del pomeriggio hanno colpito ancora la provincia di Bologna, in particolare il territorio di Valsamoggia. Come annunciato anche dal sindaco Daniele Ruscigno su Facebook, e’ esondato il torrente Rio, l’acqua ha interessato il centro del paese di Crespellano e alcune vie limitrofe. “Raccomandiamo a tutta la popolazione – ha scritto il primo cittadino – di prestare la massima attenzione“. Al momento sono al lavoro i Vigili del Fuoco, la Polizia municipale e i Carabinieri. Interrotta dalle 19.15, causa allagamenti dei binari, la linea ferroviaria Bologna-Vignola che passa per il paese. Si sono registrati anche problemi alla viabilita’ sulla Bazzanese, interrotta a tratti la circolazione. Al momento si registrano diversi disagi nella circolazione nella zona, ma non risultano per ora feriti. Tra l’altro e’ stato fermato un autobus di linea diretto a Vignola, nel Modenese, perche’ imbarcava. I passeggeri sono stati fatti scendere e sono intervenuti i vigili del fuoco. L’azienda di trasporti Tper sta predisponendo un ulteriore mezzo per recuperare le persone trasportate dal treno che circola sulla suburbana, e che dovranno fare un percorso alternativo per evitare Crespellano.