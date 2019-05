Maltempo Bolzano: in corso lavori di asfaltatura per ripristinare i danni invernali

L’attività di asfaltatura di vari tratti stradali per un importo complessivo di 5,5 milioni di euro rappresenta la parte principale del programma di manutenzione stradale per il 2019 per la provincia di Bolzano. “Allo scopo di garantire la sicurezza del traffico stradale ci siamo posti l’obiettivo di ripristinare prioritariamente i tratti stradali maggiormente danneggiati dal maltempo invernale” afferma l’assessore provinciale competente. Il programma di asfaltatura riguarda complessivamente 50 chilometri riguardanti tratti stradali come ad esempio la strada statale della Val Sarentina (SS508) nei pressi di Sarentino e la strada statale della Val Venosta (SS38) tra Tell e Rablà. Una serie di interventi riguarda inoltre la Val Pusteria.

“La nostra attività viene portata avanti in base alle priorità anche se, ovviamente, dobbiamo tener conto delle condizioni climatiche come la temperatura e l’altitudine,” afferma il direttore del Servizio strade della Provincia, Philipp Sicher. Nei giorni scorsi è stata effettuata l’asfaltatura di un tratto stradale di 1,45 km lungo la strada della Val Aurina tra Campo Tures e Monte Spicco, mentre sono stati avviati, e successivamente interrotti a causa del maltempo, analoghi lavori tra Gais e Villa Ottone lungo un tratto di 2,2 km. In questo tratto l’attività si concluderà presumibilmente entro fine giugno. Lavori di asfaltatura sono in corso anche nel Comune di Vandoies lungo un tratto di circa 1 chilometro. Altri lavori di asfaltatura sono in corso tra Lutago e Lappago lungo un percorso di 3,7 km . Altri tratti lungo la strada provinciale per Anterselva, a Valdaora e nei pressi del Lago di Braies sono già stati completati. Analoghi lavori saranno eseguiti lungo la strada provinciale 37 verso Valparola su di un tratto di circa 4 km.