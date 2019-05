A causa della caduta di un albero e di alcuni rami sul piano viabile, sulla SS1 “Via Aurelia” è provvisoriamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 432,800 a Beverino (La Spezia).

Il personale di Anas e delle forze dell’ordine è presente sul posto per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione.