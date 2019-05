Maltempo: cade una porzione di muro di contenimento a Pienza

Crollo questa mattina a Pienza (Siena) di una porzione di circa 2 metri di un muro di contenimento di un orto privato al di sotto delle antiche mura della cittadina, patrimonio Unesco. Il crollo è avvenuto sulla strada provinciale 18 ma non ha provocato feriti ne’ danni all’antica cinta muraria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in breve tempo hanno rimosso i detriti e tagliato 3 cipressi pericolanti. Durante le operazioni di messa in sicurezza la strada provinciale e’ stata interdetta al traffico e poi riaperta. Secondo una prima ricostruzione, il crollo potrebbe essere avvenuto a cause delle ingenti piogge degli ultimi giorni.