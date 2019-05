“Per ora la situazione è sotto controllo“: lo spiega il sindaco di Cesena Paolo Lucchi riferendosi all’esondazione del fiume Savio verificatasi nelle scorse ore. “Stiamo monitorando in particolare la pioggia che sta cadendo nella vallata del Savio“. “Vorrei far notare – ha precisato il primo cittadino – l’enorme lavoro dei mesi scorsi in cui sono stati puliti tutti gli alvei dei fiumi in particolare a ridosso dei ponti, le allerte meteo di questi giorni ci hanno trovati non impreparati“.