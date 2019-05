A causa del forte maltempo delle ultime ore e per la presenza di vento forte, la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, dal km 140,000 al km 149,519 in località Teggiate Nuova in provincia di Sondrio. Sul posto è presente il personale Anas e della ditta incaricata dei lavori invernali per la pulizia del piano viabile e per garantire la transitabilità in piena sicurezza.