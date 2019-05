Dopo essere stato riaperto il 1° maggio, essendo terminata la chiusura invernale, il passo dello Spluga è stato chiuso oggi per bufere di neve e forte vento. Interrotto il collegamento in alta Valchiavenna, in territorio comunale di Madesimo (Sondrio), fra la Svizzera e la Lombardia.

E’ stata riaperta la SS36 Del Lago di Como e dello Spluga, provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, dal km 140,700 al km 149,000, a Madesimo (Sondrio) per una bufera di neve. Il traffico è regolare.