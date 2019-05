Maltempo, Coldiretti Lazio: l’agricoltura regionale “paga un prezzo sempre più caro”

I fenomeni meteo nelle ultime settimane stanno provocando danni all’agricoltura in tutto il Lazio, con campi allagati, strutture rovinate e colture danneggiate, a partire da frutteti e vigneti. Situazione particolarmente difficile in provincia di Latina dove sono state devastate le piantagioni di kiwi e cocomeri, mentre a Viterbo ad essere colpiti sono stati soprattutto gli asparagi, danneggiati dai bruschi sbalzi di temperatura, ma si teme anche per nocciole e castagne. Criticità anche in provincia di Roma, ad esempio nella zona di Velletri, colpita domenica scorsa da una violenta grandinata.

“L’agricoltura laziale paga un prezzo sempre più caro ai cambiamenti climatici, in un territorio dove nell’85% dei Comuni ci sono zone a rischio idrogeologico. E’ necessario lavorare sulla prevenzione, fermare il consumo di suolo e investire su progetti infrastrutturali che possano portare a una corretta gestione delle risorse idriche che non dovrebbero essere disperse ma accumulate per l’estate. Secondo le previsioni la prossima settimana le temperature dovrebbero alzarsi molto, bisognerà verificare gli effetti di tali aumenti sulle colture,” ha spiegato David Granieri, presidente Coldiretti Lazio.