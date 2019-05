Maltempo, Coldiretti Puglia: a Taranto, Bari e Lecce colpiti vigneti, frutteti e campi di grano

Piove sul bagnato in Puglia, tra nubifragi, raffiche di vento fino a 120 km/h, grandinate e piogge incessanti che hanno spazzato le campagne della regione, danneggiando tendoni, teli, strutture e produzioni agricole, afferma in una nota la Coldiretti Puglia.

“La straordinaria ondata di maltempo che imperversa da 2 mesi non ha risparmiato i campi pugliesi, soprattutto le province di Taranto, Bari e Lecce dove sono stati colpiti vigneti, frutteti e campi di grano, compromettendo soprattutto la raccolta delle ciliegie, con la perdita fino al 60-70% della primizie Bigarreau e ora tocca alla varietà Giorgia che sta risentendo delle continue piogge. Danni pesanti anche ad albicocche, uva e agli agrumi in fiore“, spiega il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia.

Oltre alle angurie, sono state danneggiate le piantine dei meloni, gli ortaggi risultano in asfissia e marciti e sono gravi i danni ai vigneti di uva da vino. Sotto stress le api in Puglia per il clima pazzo che non ha dato tregua ad aprile e maggio, con l’effetto del crollo della produzione di miele.