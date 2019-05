Maltempo, copiose piogge a Tolentino: allagamenti e criticità

Disagi e criticita’ nel Comune di Tolentino a causa delle abbondanti piogge cadute in questi giorni e in particolare in queste ultime ore: ci sono stati allagamenti e piccoli smottamenti, specie nelle zone rurali e collinari. La situazione piu’ grave in contrada Pianibianchi, dove una sasso di grandi dimensione e’ scivolato nella conduttura di scarico, impedendo alle copiose acque cadute di defluire regolarmente, allagando la strada e alcuni scantinati delle case prospicienti.

Gli operai sono al lavoro per rimuovere il frammento di roccia incastrato nella tubazione. Un problema analogo si e’ verificato nel piazzale della centrale Ributino: un ramo di un albero si e’ spezzato ed e’ stato trascinato in un pozzetto ostruendo il deflusso dell’acqua. Allagamenti anche nei garage di via Vaglie per la grande quantita’ di acqua affluita dalla collina sovrastante. Interventi anche in localita’ Piane di Chienti e in quasi tutte le strade delle contrade con particolare attenzione in contrada Sant’Angelo dove c’e’ la situazione piu’ difficile.

Il perdurare della pioggia rende pero’ gli interventi difficoltosi specie laddove e’ necessario rimuovere fango e melma trascinati dalle piogge sulla strade stradale. Tutti gli operai del Comune e diverse aziende private sono impegnati per ripristinare le condizioni di sicurezza delle strade di competenza comunale. In quasi tutti li interventi e’ stata riscontrata quale causa, oltre alla grande quantita’ di acqua caduta, la cattiva regimentazione dei campi che ha causato smottamenti e trascinamenti di fango, melma e detriti sulla vicina o sottostante sede stradale.