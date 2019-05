Maltempo Croazia: danni per alluvioni e forti venti

L’ondata di Maltempo, con forti venti e piogge torrenziali, che da domenica sta interessando vaste aree dei Balcani, ha causato ingenti danni e alluvioni in Croazia. Lo riferiscono i media locali. La situazione piu’ critica si registra nella ragione di Banija, nella Croazia centrale, al confine con la Bosnia, dove alcuni fiumi sono straripati allagando in parte tre villaggi.

A Zagabria, colpita da un fortissimo vento, quattro persone sono rimaste lievemente ferite, mentre seri danni sono stati registrati a decine di case e ai parchi pubblici, dove il vento ha sradicato e abbattuto centinaia di alberi. Molte strade sono chiuse al traffico, inclusi tratti delle autostrade Zagabria-Spalato e Zagabria-Fiume, dove la bora impedisce la circolazione dei veicoli. E’ stato interrotto anche quasi del tutto il traffico marittimo dei traghetti che collegano la costa dalmata con le isole adriatiche.

I meteorologi prevedono che la situazione dovrebbe iniziare a migliorare lentamente dalla giornata di domani. Il Maltempo sta interessando anche Bosnia-Erzegovina e Serbia, dove per le piogge incessanti sono straripati diversi fiumi allagando zone abitate. Numerose le strade impraticabili per l’acqua alta e i detriti trasportati dal vento. Le squadre di soccorso sono in azione per evacuare le popolazioni interessate dalle inondazioni, ma la situazione viene definita sotto controllo, non paragonabile a quella eccezionale di cinque anni fa. Nel maggio del 2014 l’intera regione dei Balcani occidentali fu colpita da disastrose inondazioni che provocarono vittime e ingenti danni materiali.