Maltempo: domani martedì 14 Maggio 2019 scuole chiuse a Cesena

Domani, a causa del Maltempo, saranno chiuse tutte le scuole di Cesena e gia’ da oggi sono sospesi i corsi serali. Intanto nella provincia romagnola si continua a lavorare.

Il fiume Savio è in lento calo a monte della città. Sono stati rialzati gli argini ai lati del Ponte del Risorgimento, o ponte Nuovo, con sacchi di sabbia. I vigili del fuoco sono intervenuti anche al Caps (Centro addestramento Polizia Stradale) per l’allagamento della centrale elettrica.

Per scongiurare il rischio di allagamento della centrale Teleriscaldamento di Hera nella zona Ippodromo sono in corso interventi, anche qui, con sacchi di sabbia e con motopompe. La polizia municipale, soprattutto a Martorano e Ronta, sta avvisando i residenti nelle vie adiacenti al fiume (via Ficchio, Fornasaccia fino a San Martino in Fiume) per informarli e aiutarli a organizzarsi con misure di autoprotezione. E’ crollata in vari punti la pista ciclabile sull’argine del Savio ed e’ inagibile. Chiusa anche la passerella ciclopedonale sul Savio e il parco Ippodromo.