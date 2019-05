Maltempo, emergenza fiume Secchia: la Regione Toscana invia colonna mobile a Modena

Visto lo stato di mobilitazione nazionale del Servizio di protezione civile dichiarato oggi dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte, per l’ondata di Maltempo che ha interessato e colpito l’Emilia Romagna, la Regione Toscana ha deciso di inviare, come contributo, alcuni moduli della propria colonna mobile.

In collaborazione con la Citta’ metropolitana di Firenze e il Comitato regionale del volontariato, spiega una nota della Regione, partiranno in nottata per Modena una macchina insacchettatrice e quindici unita’ di personale al fine di aiutare le forze sul posto, esattamente a Marzaglia sul Secchia in provincia di Modena, impegnate nella protezione e nel monitoraggio degli argini.

A causa della piena del Secchia, questa mattina la Provincia di Modena ha chiuso a scopo precauzionale il ponte Motta sulla provinciale 468 a Cavezzo. Riaperto, intorno alle 16,30, il ponte di Navicello Vecchio, stanotte sarà invece interdetta al transito la SP21 dopo il distacco di blocchi di roccia dalla scarpata di monte tra Ospitaletto e Rodiano.