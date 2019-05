Maltempo Emilia-Romagna: “In allerta per nuova ondata”

“Siamo tutti impegnati per fare fronte all’emergenza, ora sta nevicando in Appennino e sono previsti altri giorni di pioggia, quindi siamo tutti allertati col sistema di Protezione civile per cercare di stare sul pezzo“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Emilia-Romagna. “Ci sono persone che non dormono da tre giorni, li ringrazio tutti quanti – prosegue Stefano Bonaccini -. Bisogna stare molto attenti, sono giorni e ore nelle quali bisogna tenere alta la guardia e gli occhi aperti, mettendo in campo tutto il sistema di protezione civile per cercare di arginare il rischio di una nuova ondata“.

Il presidente ha sottolineato che, nel complesso, i danni sono stati contenuti rispetto a ciò che poteva accadere. “Diciamo anche che i lavori fatti in questi ultimi anni si stanno cominciando a vedere – spiega Bonaccini – perché ci sono stati picchi di piena considerati storici, mai così elevati, e neve in appennino a maggio che sciogliendosi ha aggiunto acqua su acqua“. “Ci vogliono anni per fare prevenzione e non solo intervenire in emergenza come troppo a lungo in questo Paese si è fatto. Qualche buon risultato comincia ad esserci ma ci sono ancora anni di lavori. Servono molte risorse, per questo al Governo ho detto che dobbiamo lavorare insieme“.