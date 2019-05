Maltempo in Emilia-Romagna: allerta piene, fiume Secchia osservato speciale

In vigore fino alla mezzanotte di oggi l’allerta meteo in Emilia-Romagna per le piene dei fiumi su tutto il territorio regionale, in particolare nel Modenese e nel Reggiano dove il Secchia e il Panaro restano osservati speciali.

L’ultimo bollettino emesso sulla portata delle piene riporta un livello in decremento per il bacino dell’Enza che si è attestato a 8,45 metri, mentre per il Secchia si prevede un picco massimo di 10,15 metri questa mattina (il completo deflusso della piena si avrà nelle prossime ore).