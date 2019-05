Maltempo Emilia-Romagna: allerta piene nel Ravennate, Ronco e Savio sorvegliati speciali

Allerta piene in Emilia–Romagna: i fiumi sono sorvegliati speciali a Modena, nel Cesenate, ed anche nel Ravennate. A causa delle intense piogge di ieri diversi corsi d’acqua hanno superato i livelli idrometrici.

Il Ronco ha raggiunto la soglia arancione, mentre Savio, Montone e Lamone sono in soglia rossa.

Nelle prossime ore, rende noto il Comune di Ravenna, sono previste piene importanti. Monitorati in particolare il Savio e il Ronco nella zona della chiusa San Bartolo. Personale di Regione, Comune, Polizia locale e volontari di Protezione civile hanno monitorato la situazione per tutta la notte e continueranno la sorveglianza finché l’allerta non sarà cessata.

Secondo quanto comunica l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nel comune di Cotignola nel pomeriggio è previsto il superamento della soglia di criticità elevata per il Senio. Il torrente ha già superato soglia 2, criticità moderata, nel comune di Castel Bolognese in seguito alle intense precipitazioni di ieri e della notte.

Il fiume Lamone ha quasi raggiunto l soglia critica a Faenza e sta raggiungendo gli stessi livelli anche nelle stazioni più a valle di Reda e Pieve Cesato. Non desta preoccupazione il Sillaro, in fase di discesa dopo avere raggiunto livelli oltre soglia critica in Bassa Romagna nel territorio dei comuni di Conselice (Ravenna), Argenta (Ferrara) e Molinella (Bologna).