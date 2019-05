Maltempo Emilia-Romagna: allerta rossa per i fiumi, ponti chiusi a Modena

Emilia–Romagna stretta nella morsa del maltempo: è in vigore l’allerta rossa per le piene dei fiumi e il rischio di esondazioni e frane.

A Modena riaperto il ponte di via Curtatona, sul torrente Tiepido, dopo la pulizia della strada. Rimangono chiusi i ponti sul Secchia dove si prevedono le maggiori criticità con un nuovo innalzamento del livello del fiume, nelle prossime ore, a causa delle piogge persistenti.

Per tutta la giornata è in vigore l’allerta per criticità idraulica diramata dall’Agenzia regionale di protezione civile.

Una decina gli interventi dei vigili del fuoco nel Riminese per garage allagati ieri pomeriggio a causa della pioggia battente. Allagati soprattutto i locali sotto la sede stradale, in particolare nelle zone di San Clemente, Misano alta e Morciano.

Nel porto di Riccione il Rio Melo ha trasportato molti detriti tra le imbarcazioni.