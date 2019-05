Maltempo Emilia-Romagna: piene in transito, ponti chiusi a Modena

In vigore l’allerta meteo arancione in Emilia–Romagna: in queste ore i fiumi sono sorvegliati speciali nella pianura centro-orientale e nel Ferrarese. I colmi di piena di Secchia, Panaro e Idice stanno transitando lentamente nei tratti a valle, con livelli idrometrici sotto soglia 2.

Nelle prossime ore non sono previste piogge significative, salvo locali rovesci sull’Appennino.

A Modena rimangono chiusi in via precauzionale Ponte Alto e il Ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera, entrambi sul fiume Secchia, per il transito del colmo di piena nel corso della mattina. Sul Panaro, la Provincia tiene chiuso il ponte di Navicello vecchio mentre sul Tiepido rimane chiuso il ponte di strada Curtatona.

Regolarmente aperta al traffico, invece, via Gherbella dove nel corso della notte le condizioni del Tiepido non hanno richiesto la chiusura della strada.

Continua il monitoraggio dei tecnici comunali e dei volontari di Protezione civile che nelle scorse ore sono intervenuti per posizionare sacchetti di sabbia in alcuni punti del corso del fiume Secchia e per garantire la praticabilità della rotatoria di San Pancrazio, tra la Nazionale per Carpi e la provinciale per Campogalliano.

Sono attivi il Centro unico di Protezione civile a Marzaglia e il Coc, il Centro operativo comunale con compiti sulle funzioni di pianificazione, volontariato, strutture operative locali e viabilità. È stato anche attivato il Servizio di Piena dell’Agenzia regionale.