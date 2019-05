Maltempo Emilia-Romagna: deboli piogge, defluiscono le piene

La situazione maltempo in Emilia–Romagnasta lentamente tornando alla normalità: l’allerta arancione per criticità idraulica in Emilia (gialla in Romagna) cesserà alla mezzanotte. Si registrano deboli piogge in gran parte della Regione, secondo il Centro meteo regionale, ma si tratta di fenomeni in esaurimento. Le piene dei fiumi stanno lentamente defluendo verso il mare: Aipo – l’ente di monitoraggio del fiume Po – prosegue il monitoraggio nel Modenese, nel bacino di Secchia e Panaro, ma i livelli dei fiumi si mantengono comunque inferiori a quelli della scorsa settimana.