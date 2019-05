Maltempo Emilia-Romagna: piogge e vento, fiumi ingrossati a Rimini

A causa dell’ondata di maltempo in atto in Emilia–Romagna, nel territorio del comune di Rimini resta alta la guardia sui corsi dei fiumi e sulla rete dei fossi delle strade del forese: al momento, rileva l’Amministrazione comunale, non si ravvisano particolari criticità nonostante l’ingrossamento dei fiumi registrato nella notte.

In seguito alle intense precipitazioni, il livello dei fiumi si è innalzato fino a giungere a livelli di guardia nella notte: alle 01:30 è stato registrato dal Marecchia il superamento di soglia 3 con un livello di 4 metri, mentre alle 02:30 l’Ausa ha superato soglia 2 con un livello di 2,23 metri. Nel corso della nottata i livelli sono calati.

Al lavoro, sul campo, volontari e tecnici della Protezione civile comunale, Polizia municipale, tecnici e operatori dei Lavori pubblici e di Anthea, nonchédalle altre forze dell’ordine come la Polizia stradale.

Pochi i danni registrati nel territorio comunale per il forte vento.