Maltempo Emilia-Romagna: situazione verso la normalità nel Modenese e Forlivese

Dopo l’emergenza maltempo dei giorni scorsi, l’allerta è scesa a gialla in Emilia–Romagna e la situazione si avvia verso la normalità in provincia di Modena e Forlì, anche se non si abbassa l’attenzione in previsione di una nuova perturbazione in arrivo domani.

A Forlì proseguono le operazioni dei volontari della protezione civile per rimuovere fango e detriti dagli scantinati e dai piani terra delle abitazioni. Dopo i danni e i disagi causati dalla rottura dell’argine del fiume Montone, l’acqua è defluita e le strade sono tornate percorribili.