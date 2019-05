Maltempo Emilia-Romagna: tracima la diga di Ridracoli, spettacolare cascata di cento metri [VIDEO]

Le piogge torrenziali delle ultime 48 ore stanno generando in queste ore disagi in Emilia–Romagna: tutti i fiumi sono in piena, in modo particolare nel Cesenate.

Il maltempo ha anche determinato la tracimazione dal culmine della diga di Ridracoli che attira numerosi visitatori. L’invaso artificiale alle spalle della grande muraglia della diga è completamente pieno, con circa 35 milioni di metri cubi d’acqua immagazzinati. L’acqua in eccesso non può essere trattenuta e quindi, superata la diga, precipita a valle dalle paratie, creando una cascata alta oltre 100 metri.