Maltempo, esonda il fiume Montone nel Forlivese: allerta fino a mercoledì

Anche il fiume Montone, nel Forlivese, ha rotto gli argini. E’ successo nel tardo pomeriggio nella zona di San Martino in Villafranca dove sono al lavoro una ventina di mezzi con idrovore. La Protezione Civile ha predisposto migliaia di sacchi di sabbia, molti dei quali ritirati personalmente dai cittadini o consegnati dai volontari, per far fronte all’emergenza.

Situazioni difficili sono gia’ state risolte a Dovadola e Tredozio. In queste ore decine di volontari sono a riposo, pronti per entrare in servizio nelle ore notturne. Alle 16.30 il fiume Montone (che confluisce nel Ronco) ha toccato il livello idrometrico di 8,46 metri, in discesa in questi minuti. Prosegue l’allerta meteo anche nel Ravennate: fino alle ore 12 del 15 maggio potranno esserci disagi causati dal vento di bora che potra’ soffiare fino a 90 km/h, e’ stato predisposto il divieto di accesso alle dighe foranee e sui moli guardiani del porto di Ravenna.