Dopo la tempesta che ha messo in ginocchio le province di Bergamo e Brescia ieri sera, questo pomeriggio una nuova ondata di Maltempo ha fatto esondare il torrente Quisa. Case e strade allagate in zona Valbrembo. Il nubifragio ha sferzato Bergamo e in particolare i quartieri di Longuelo, Fontana, Castagneta, Valbrembo e Paladina. I Vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi per allagamenti di case e strade.