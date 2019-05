Maltempo: evacuata la comunità terapeutica di Papa Giovanni XXIII

Evacuata la comunita’ terapeutica della Papa Giovanni XXIII a Villafranca, nel Forlivese, a causa dell’esondazione del fiume Montone che ha rotto gli argini vicino al ponte dell’A14. Una quindicina di ospiti – spiega la stessa associazione fondata da don Oreste Benzi – hanno trovato rifugio presso una casa scout piu’ a monte: tra loro anche una donna incinta al sesto mese.

“Stamattina sembrava che la situazione fosse in miglioramento – spiega Giovanni Salina, responsabile della comunita’ che si occupa del recupero delle persone con dipendenze patologiche – poi mentre eravamo a tavola abbiamo saputo che si era rotto l’argine. In mezz’ora abbiamo cercato di mettere al riparo quante piu’ cose possibili e poi l’acqua ha iniziato ad arrivare dappertutto. Quando abbiamo lasciato la casa c’era mezzo metro d’acqua”. A Villafranca di Forli’ si trova anche il ‘Villaggio della Gioia’, una realta’ in cui abitano tre case famiglia della Papa Giovanni XXIII, in cui sono presenti bambini e persone con disabilita’, e altre famiglie ospitate in diversi appartamenti.

“Qui la situazione per il momento e’ sotto controllo – racconta Daniele Severi, responsabile della comunita’ in Romagna -: l’acqua non e’ entrata in casa ma siamo completamente circondati, come delle isole. Non ci possiamo muovere ma abbiamo elettricita’. Dobbiamo ringraziare gli ingegneri che hanno costruito il villaggio tenendolo piu’ alto di mezzo metro rispetto al terreno – conclude -: le nostre auto al contrario sono sott’acqua”.