A causa delle condizioni meteo avverse, la strada statale 751 ‘Fondovalle del Rivolo’ è provvisoriamente chiusa dal km 1,800 al km 8,100, tra Campobasso e Castropignano, in Molise. In località Oratino, la pioggia ha portato fango e detriti sul piano viabile. Il personale di Anas è presente sul posto per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con il miglioramento delle condizioni meteo.