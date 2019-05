Maltempo, Ferrara: infiltrazioni di acqua nei locali dell’Ospedale di Cona

I temporali di questi giorni nel Ferrarese hanno causato infiltrazioni di acqua in alcuni locali dell’ospedale di Cona. A darne notizia è la stessa direzione sanitaria tramite l’ufficio stampa, spiegando che nelle prime ore della mattinata di oggi si sono registrati disagi all’interno della struttura. Interessate dal problema, le sale operatorie del blocco 24: a causa di un’infiltrazione di acqua nei locali pre-operatori, tre sale operatorie del sono state inizialmente chiuse, mentre due di queste, nel corso della mattinata, hanno già ripreso la normale attività.

Una sala e’ rimasta invece chiusa per consentire i lavori di manutenzione (sostituzione delle guaine protettive del solaio, essendo le sale all’ultimo piano) che potranno essere completati solo una volta che il tempo sarà migliorato. In ogni caso – spiegano dall’ospedale – l’attività chirurgica non è stata sospesa e gli interventi programmati in mattinata e nei prossimi giorni non hanno subito e non subiranno variazioni. Sono intervenute le squadre del Servizio Tecnico dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara e del concessionario Prog.Este e dal punto di vista igienico sanitario tutta l’area è stata controllata e posta in sicurezza.

Inoltre, una seconda infiltrazione si è verificata sempre al terzo piano, nel corridoio che collega il Settore 2 con il Settore 3. Anche in questo caso l’area e’ stata circoscritta e i lavori di manutenzione iniziati tempestivamente. Si tratta di un problema, quello dell’infiltrazioni, per cui – spiega la nota del S.Anna – l’azienda ha in atto un programma di manutenzione annuale che prevede, tra le altre azioni, anche la sostituzione delle guaine piu’ vecchie relative agli edifici realizzati con il primo lotto di lavori, il cosiddetto ‘Cona 1′ (2003/2004): si tratta di circa 4.000 mq di guaina sostituita su una superficie complessiva di circa 13.000 mq. E’ prevista, entro la fine del 2019, la manutenzione delle guaine del blocco 24, oggetto delle infiltrazioni odierne.