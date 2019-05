Maltempo Firenze, sorpresi sulla riva del fiume Arno: salvati dai Vigili del Fuoco

Nove persone, che facevano parte di un gruppo di 15, tra docenti e studenti universitari, stranieri e italiani, che erano scesi nei pressi del letto dell’Arno, a Firenze, per effettuare studi in merito all’installazione architettonica del fiume, erano in difficoltà nel risalire dalla riva a causa del maltempo e sono state salvate dai vigili del fuoco. E’ successo intorno alle 13 di oggi, all’altezza del Lungarno Vespucci riva destra. Le nove persone sono state recuperate dalle squadre tramite l’utilizzo di due autoscale intervenute sul posto.