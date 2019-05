Maltempo Forlì: fiume esondato nella notte, circa 200 abitazioni allagate

Circa 200 case sono state invase dall’acqua nella zona di Villafranca, frazione di Forlì, dove il fiume Montone è esondato nella notte: ai piani terra l’acqua ha raggiunto fino a 50-60 cm di altezza.

Ci vorranno tra le 15 e le 18 ore per chiudere la breccia nell’argine rotto dal fiume Montone stanotte: in Prefettura è in corso una riunione tecnica per decidere le misure da adottare per chiudere la falla: l’operazione richiede un intervento su un ponte della A14 da dove dovranno essere gettati dei sassi.