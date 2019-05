Maltempo e freddo: a Bologna riscaldamenti accesi fino al 20 maggio

A Bologna gli impianti di riscaldamento potranno restare accesi, facoltativamente, fino al 20 maggio: lo rende noto il Comune.

“A fronte delle temperature minime esterne, inferiori alla media stagionale, e delle numerose richieste arrivate all’Amministrazione da parte di cittadini che lamentano disagio nelle ore piu’ fredde della giornata, e considerato che l’obiettivo primario e’ tutelare la salute delle fasce piu’ deboli e cioe’ bambini, anziani e persone in condizioni precarie di salute, il Sindaco Virginio Merola ha firmato l’ordinanza con la quale autorizza fino a lunedi’ 20 maggio compreso l’accensione facoltativa degli impianti termici per un limite massimo di 7 ore al giorno. L’invito e’ di limitare l’accensione nelle ore piu’ fredde, ricordando che l’obbligo di non superare la temperatura di 20 gradi centigradi“.