Maltempo Friuli Venezia Giulia: confermata la reattività nella gestione delle emergenze

“Con la prima conferenza dei servizi, chiusa a venti giorni dall’approvazione del piano di interventi da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione civile, il Friuli Venezia Giulia conferma la sua reattivita’ ed eccellenza nel campo della gestione delle emergenze”. A sottolinearlo il governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, dopo che oggi si e’ tenuta a Palmanova la prima conferenza dei servizi per dare il via libera a progetti di ricostruzione a seguito del Maltempo che ha colpito la regione nell’ottobre 2018.

“Nella trattativa con il Governo – evidenzia Fedriga – abbiamo fatto valere le ragioni del Friuli Venezia Giulia, martoriato dall’uragano Vaia, che ha colpito zone gia’ sensibili del territorio. Avevamo la necessita’ di dare un segnale forte e questo segnale sta tutto nell’intenso lavoro che in questi mesi e’ stato portato avanti dalla Protezione civile e nella conferenza dei servizi di oggi, la quale ha aperto un’intensa stagione di ricostruzione”. “Ora – conclude il governatore – sara’ importante mantenere questo ritmo per dare risposte a chi, popolazione e imprese, ha subito danni a causa del Maltempo di fine ottobre 2018. E per dimostrare, ancora una volta, che il Friuli Venezia Giulia e’ non solo terra che non si piega ma che sempre sa rialzarsi con piu’ forza di prima”.