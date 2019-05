Maltempo in Friuli Venezia Giulia: disagi e allagamenti per le forti piogge

In Friuli Venezia Giulia le intense precipitazione degli ultimi giorni hanno provocato disagi in varie località: segnalati numerosi allagamenti, con conseguenze soprattutto sulla viabilità e danni alle aree private come scantinati e garage. Le zone più colpite – spiega la Protezione civile regionale – sono Cividale, Premariacco, Trivignano, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Varmo Rivignano Teor, Romans d’Isonzo.

Chiusi i guadi di Murlis e Rauscedo sul Meduna e sul Malina nel comune di Premariacco. Dalla Sala Operativa Regionale del centro di protezione civile di Palmanova sono stati attivati circa 150 volontari con 40 mezzi per interventi e in monitoraggio. Sono operativi 60 volontari con 22 mezzi per interventi sul territorio tutti collegati ad allagamenti.

Nella notte e questa mattina si sono registrate precipitazioni intense anche a carattere temporalesco, mentre in montagna si sono registrate nevicate oltre i 1600 metri di quota.