Maltempo Genova: restano in vigore le misure a tutela della pubblica incolumità

In considerazione dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prolunga anche per lunedì 13 maggio la criticità per vento di burrasca forte, restano in vigore le ordinanze del Sindaco di Genova, che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumità: si tratta del divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro”, chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali e chiusura al pubblico di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune.