Maltempo, grossa frana nel Bolognese travolge casa: evacuazioni e sopralluogo in corso [VIDEO]

E’ in corso un intervento dei vigili del fuoco a Borgo Tossignano (Bologna) per una frana che ha parzialmente interessato un’abitazione: evacuate le persone all’interno della struttura. Si sta eseguendo un sopralluogo aereo in elicottero per monitorare l’area.

Diversi gli interventi nel Bolognese, soprattutto nella giornata di ieri, per allagamenti che, a causa della pioggia, hanno interessato scantinati e cantine.