Maltempo Grosseto: finisce con l’auto in un canale, donna salvata grazie al gps

A Capalbio (Grosseto), in località La Torba, una donna è uscita fuori strada con l’auto finendo in un canale agricolo: a causa della pioggia il livello delle acque continuava ad aumentare, invadendo l’abitacolo, e la 40enne, incastrata tra le lamiere, non riusciva ad uscire. Dal dispositivo di segnalazione gps è partito l’allarme alle forze dell’ordine che hanno attivato i vigili del fuoco: i pompieri hanno tagliato le portiere l’hanno estratta dalla vettura. Sul posto anche 118 e i carabinieri di Orbetello (Grosseto). La donna è stata trasportata all’ospedale di Orbetello.