Maltempo: il Comune di Prato autorizza ad accendere i termosifoni

Possibilita’ di tenere accesi i termosifoni, per un massimo di 12 ore giornaliere, da oggi fino al 20 maggio. E’ quanto dispone un’ordinanza del sindaco di Prato Matteo Biffoni emanata oggi in considerazione delle basse temperature e delle concentrazioni di polveri sottili nell’aria. La decisione, spiega una nota, sollecitata da un alto numero di richieste pervenute agli uffici comunali da persone anziane e malate e’ stata possibile in considerazione del fatto che questa settimana, rispetto alla settimana precedente, dopo le piogge si e’ alzato il vento, cosi’ da dissolvere l’alta concentrazione di polveri sottili, la presenza delle quali non aveva consentito di autorizzare l’accensione dei riscaldamenti nella settimana precedente.