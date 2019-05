Maltempo, il sindaco di Modena: “Servono interventi strutturali per i fiumi”

“In questi ultimi anni sono stati effettuati da parte di Aipo e della Regione importanti interventi per la messa in sicurezza, interventi che però ora devono essere finalmente completati, come non va abbassata la guardia nella cura e manutenzione degli argini. Ora Stato, Regione ed enti preposti devono aprire al piu’ presto i cantieri per effettuare gli interventi strutturali di cui abbiamo bisogno”.

Lo dice Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena, dopo che nella citta’ emiliana l’allerta fiumi è passata da rossa ad arancione. “Un grazie a tutti – commenta il sindaco in merito alla gestione dell’emergenza – all’Agenzia regionale di Protezione civile, ai tecnici comunali e ai volontari, alla Polizia municipale, ai Vigili del fuoco e alle Forze dell’ordine, fino alla Prefettura, all’Esercito, al coordinamento, e tutti gli enti gestori di infrastrutture e servizi territoriali, Aipo e Consorzi di Bonifica”.