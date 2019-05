Maltempo: in Alto Adige ancora freddo e neve

Terza domenica consecutiva all’insegna del maltempo in Alto Adige dove nella notte le temperature sono nuovamente precipitate e i fiocchi bianchi sono caduti attorno ai 1200 metri. “Festa della mamma”, da sempre particolarmente molto sentita nella provincia più a nord d’Italia, quindi all’insegna del cielo grigio e di temperature decisamente inferiori alla media del periodo.

La neve caduta nelle notte ha imbiancato il paesaggio. L’ondata di maltempo è stata preceduta da forte vento che ha toccato anche i 90 chilometri orari nella zona di Salorno. Sopra i 2000 metri la colonnina di mercurio è costante sotto lo zero con una punta massima di -12 gradi ai 3300 metri di Cima Beltovo sopra l’abitato di Solda in Val Venosta.

Per quanto concerne la viabilità, aperti i passi dolomitici, mentre per i passi Stelvio, Rombo, Pennes e Stalle gli addetti sono al lavoro per riaprirli attorno a fine maggio-inizio giugno. Sul passo Rombo, valico tra Italia (Merano/Val Pusteria) ed Austria (Oetztal in Tirolo) a oltre 2474 metri, il gestore della strada ha postato sui social che in alcuni punti della strada da rimuovere ci sono anche dodici metri di neve causa le valanghe cadute durante l’inverno.