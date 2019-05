Maltempo in Lombardia: bufera di vento e pioggia, danni sul lago di Garda

Una vera è propria bufera di vento e pioggia si sta abbattendo in queste ore sulla provincia di Brescia e in particolare sul lago di Garda con raffiche di vento superiore ai cento chilometri orari. Decine di alberi sono stati abbattuti nella notte e la strada che collega Desenzano e Lonato sul lungolago è stata temporaneamente chiusa per permettere ai vigili del fuoco di liberare la carreggiata. Il Garda in più punti a sud del bacino è uscito dalle rive invadendo le piazze, spinto dal forte vento. L’emergenza rossa continuerà anche nel pomeriggio, con pioggia e forte vento che sferzeranno la bassa bresciana.