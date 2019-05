Maltempo: in Trentino Alto Adige neve anche a 600 metri

La perturbazione proveniente dall’Artico sta già facendosi sentire in Trentino Alto Adige, dove nel giro di qualche ora sono arrivati vento, pioggia a fondovalle, fiocchi bianchi anche a 600 metri ed un netto calo delle temperature. Questa mattina Bolzano si e’ svegliata con 6 gradi, Trento con 5 ma e’ nelle vallate di montagna che il colpo d’occhio e’ molto simile a quello natalizio. Sulle vette dolomitiche, nella zona compresa tra Obereggen e Sesto Pusteria sono caduti mediamente 50 centimetri di neve.

Sulle strade di montagna attorno ai 1000 metri e’ necessaria l’attrezzatura invernale. Neve tra Vipiteno e Brennero, bagnate le corsie dell’autostrada A22 del Brennero. Per motivi di sicurezza sono stati chiusi i passi Gardena, Sella, Pordoi, Valparola e Falzarego mentre e’ in vigore la chiusura invernale per i passi Stelvio, Rombo, Pennes e Stalle. Paesaggio imbiancato anche sul versante austriaco del Brennero con i fiocchi bianchi caduti gia’ poco sopra Innsbruck.

La neve caduta sotto i 1000 metri accompagnata dal freddo potrebbe creare danni ai frutteti. In Alto Adige la temperatura piu’ bassa viene rilevata ai 3.399 metri dell’anticima di Cima Libera in Val Ridanna dove questa mattina la colonnina di mercurio e’ scesa a -18 gradi. Il centro abitato altoatesino con la temperatura piu’ bassa e’ Solda a 1.907 metri dove si registrano -7 gradi.