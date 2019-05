Maltempo, piogge torrenziali e violente grandinate al Nord: 140mm in Veneto, fiumi in piena [LIVE]

Piogge torrenziali stanno colpendo l’Italia settentrionale in questa Domenica di metà Maggio: violenti temporali pomeridiani si sono abbattuti sulla Provincia di Rovigo dove sono caduti 138mm di pioggia a Costa di Rovigo e 80mm a Lendinara, mentre continua a piovere da stamattina tra le Province di Vicenza, Verona e Treviso dove tutti i corsi d’acqua sono in piena. Sono caduti 97mm di pioggia a Sover, 90mm a Salcedo, 74mm a Cartigliano, 67mm a Recoaro Terme, 64mm a Bassano del Grappa, 62mm a Breganze, 57mm a Selva di Progno, 56mm ad Arsiero, 53mm a Malo, 50mm ad Arzignano, 45mm a Vicenza. A Vicenza il Bacchiglione ha raggiunto i 3,70 metri ed è minaccioso nel centro cittadino. E nelle prossime ore continuerà a piovere intensamente su tutto il Nord/Est.

Le intense precipitazioni hanno fatto innalzare il fiume Po di oltre un metro in un solo giorno per raggiungere un livello idrometrico di -0.48 metri a Boretto ma il Maltempo senza tregua ha gonfiato anche i grandi laghi come quello di Como che ha raggiunto un grado di riempimento al 57%, il Maggiore salito all’88% e il Garda che e’ a livelli da massimo storico addirittura al 94%. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti. La Coldiretti sottolinea come la situazione del piu’ grande fiume italiano e dei laghi e’ rappresentativa dello stato dei corsi d’acqua della Penisola dopo una primavera pazza segnata da un mese di maggio piovoso che si classifica fino ad ora tra i piu’ freddi degli ultimi 30 anni secondo gli esperti. “L’anomalia climatica che si e’ manifestata anche con temporali violenti e grandine, ha colpito l’Italia – sottolinea la Coldiretti – in un momento particolarmente delicato per l’agricoltura con le semine, le verdure, gli ortaggi in campo e le piante che iniziano a fare i primi frutti”.

E anche oggi le temperature massime non hanno superato i +14°C in molte località del Nord.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

