Maltempo, la giunta della Basilicata: “Anticipiamo i tempi dello Stato”

“Il decreto legislativo 102 del 2004, che regolamenta il Fondo di solidarieta’ nazionale in agricoltura, prevede tempistiche che l’attuale amministrazione regionale sta non solo rispettando, ma addirittura anticipando”. Lo ha detto, attraverso l’ufficio stampa della giunta regionale, l’assessore all’agricoltura, Francesco Fanelli.

“Dal giorno successivo al primo evento calamitoso, verificatosi il 13 maggio 2019, gli uffici competenti si sono immediatamente adoperati – ha evidenziato Fanelli – per rendere disponibile sul portale regionale il modello di segnalazione dei danni subi’ti dagli imprenditori agricoli, al fine di procedere sia alla delimitazione delle aree colpite sia alla quantificazione dei danni al comparto agricolo. Gli uffici, dopo aver raccolto le segnalazioni pervenute, predisporranno velocemente la delibera di giunta regionale e la relazione tecnica da inviare al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, cioe’ gli atti necessari per richiedere il riconoscimento dello stato di calamita’. Come si evince, dunque, il Dipartimento Agricoltura – ha concluso – sta procedendo nel pieno rispetto della normativa”.