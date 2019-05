Maltempo, la Provincia di Verona: “Danni ingenti sul Garda”

Sono stati oltre 200 i volontari, coordinati dall’unita’ operativa provinciale della Protezione Civile, al lavoro nei territori veronesi colpiti dal Maltempo nella notte di sabato e nella giornata di ieri. Quattordici le squadre a Peschiera del Garda (Verona), impegnate in particolare a liberare dall’acqua scantinati e garage con le motopompe. In tutto quindi 70 volontari a cui se non sono aggiunti altri 100, dal basso lago al Baldo, per rimuovere detriti prodotti dalla ‘mareggiata’ e i rami dalle strade. Una cinquantina, invece, i volontari all’opera in Lessinia, per sgomberare la viabilita’ da alberi e neve. In tutto i mezzi impiegati da queste ultime per liberare le strade – dal Baldo alla Lessinia orientale – sono stati 25.

“Purtroppo i fenomeni meteorologici del fine settimana hanno provocato danni ingenti, in particolare nella zona del Garda – ha detto il presidente della Provincia di Verona, Manuel Scalzotto – L’aver programmato la scorsa settimana gli eventuali interventi per lo sgombero neve e l’aver allertato i gruppi scaligeri di Protezione Civile, ci ha permesso di contenere i disagi e i pericoli soprattutto per gli utenti delle strade”. Il monitoraggio da parte della Provincia per individuare eventuali smottamenti o eventi franosi che dovessero verificarsi in seguito alle ultime precipitazioni proseguira’ anche nei prossimi giorni.